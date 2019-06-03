كوردستان تستعد لاستقبال اكثر من 150 الف سائح خلال عيد الفطر

اربيل (كوردستان 24)- يستعد اقليم كوردستان لاستقبال عدد كبير من السياح، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فيما أكدت هيئة السياحة انهاء كافة الاستعدادات لاستقبال السياح الوافدين.

وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة نادر روستي في تصريحات صحفية ان “هيئة السياحة انهت جميع استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك، وستقوم بتقديم جميع الخدمات للسياح ومراقبة المرافق السياحية عن طريق تشكيل عدة لجان متحركة”.

واستقبلت كوردستان خلال عيد الفطر للعام الماضي 150 الف سائح فيما تتوقع ارتفاع العدد هذه السنة بسبب تحسن الاوضاع الاقتصادية والسياسية في اقليم كوردستان وفق ما ذكر روستي.

وأكد روستي ان الجهات الأمنية اعتمدت تسهيلات جديدة للسياح بخصوص الإجراءات في نقاط التفتيش خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وأكد مراسل كوردستان 24 تيفور محمد ان الاستعدادات جارية على قدم وساق في قصائ سوران لاستقبال السياح.

وأكد محمد انه يتم ترميم المناطق والمنتجعات التي اصابها الضرر بفعل الامطار الغزيرة هذا العام.

وساهمت النشاطات المختلفة، والمتزايدة، مثل إقامة المؤتمرات و المعارض، والعروض السينمائية والاعتماد على النظام الإلكتروني، في تنشيط القطاع السياحي في الاقليم.