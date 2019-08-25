كوردستان تستذكر “المرحلة الأخيرة” للأنفال وتذكر بغداد بقرار قضائي

اربيل (كوردستان 24)- استذكر إقليم كوردستان ذكرى حملة الأنفال في منطقة بهدينان، فيما ذكرت حكومة الاقليم بغداد بضرورة تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعويض ضحايا الانفال.

وكان النظام السابق قام بتنفيذ حملات عسكرية في عام 1988، أطلق عليها اسم “الأنفال”، استهدف فيها إخلاء وتدمير الآلاف من القرى الكوردية في إقليم كوردستان، ونتج عنها تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب اكثر من 182 ألفاً من السكان، ثبت بعد ذلك تعرضهم للتصفية ودفنوا في مقابر جماعية بالمناطق الصحراوية أو النائية جنوبي العراق ووسطه.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان “نستذكر اليوم حملة الأنفال في منطقة بهدينان، والتي جاءت ضمن حملة الأنفال سيئة الصيت، التي نفذها النظام البعثي في العام ١٩٨٨ مستهدفاً بها المدنيين في إقليم كوردستان، وتم خلالها تغييب واستشهاد أكثر من ١٨٠ ألف مواطن في كوردستان، وتدمير آلاف القرى”.

واشار البيان الى ان “أنفال بهدينان كانت المرحلة الأخيرة من مراحل حملة الأنفال، واستمرت من ٢٥ آب إلى ٦ أيلول من العام ١٩٨٨، وشملت كل منطقة بهدينان وتضمنت الحملة تنفيذ ضربات بالسلاح الكيمياوي وعمليات اعتقال وقتل وتهجير وهدم مساجد وأديرة وقرى ومناطق بهدينان من قبل خمس فرق عسكرية. أما الناجون من هذه الحملة فقد لجأوا إلى إيران وتركيا وتشتتوا في مختلف البلدان”.

وذكر البيان الحكومة العراقية بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي يعدّ حملات الأنفال جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة حرب، وضرورة أن تنفذ واجبها القانوني والأخلاقي وتعوض ضحايا الأنفال.

ووجهت حكومة إقليم كوردستان بتقديم المزيد من الخدمات لضحايا الأنفال واتخاذ متابعة مصائر المغيبين واحدة من أولويات عملها.

وقد نفذت تلك العمليات على ثماني مراحل، في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، بينها دولي جافايتي ومنطقة كرميان وقرداغ ودولي باليسان وخوشناوتي وبادينان تم خلالها إخلاء 5000 قرية كوردية، وقتل الآلاف من ابنائها.