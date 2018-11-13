كوردستان ترهن الغاء ادخار الرواتب بقرار منتظر من بغداد

شفق نيوز/ اكد وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الاثنين ان زيادة حصة الاقليم ضمن الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019 ستؤدي الى الغاء الادخار الاجباري لرواتب الموظفين بشكل تام.

وقال صادق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الحكومة العراقية الجديدة شكلت لجنة لمراجعة موازنة العام المقبل.

واضاف ان وجود فؤاد حسين في تلك اللجنة سيوفر دعما معنويا لنا للحصول على الحقوق الدستورية لشعب كوردستان في الموازنة، مردفا بالقول “نأمل ان تتم زيادة حصة الاقليم بالموازنة الى نسبة معينة، وحينها لن يبقى الادخار الاجباري”.

من جهته قال القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي لشفق نيوز أن “البرلمان سيناقش في جلسته اليوم ملاحظات الكتل السياسية على موازنة 2019 مع اللجنة الحكومية”، مردفا بالقول ان “الكتل ارسلت ملاحظات على الموازنة إلى الحكومة والتي تتضمن تعديل فقرات وإضافات أخرى”.

وبين فهمي أن “اللجنة الحكومية ستبلغ الكتل السياسية بموافقة الحكومة على تعديلات الكتل أو رفضها واي مادة قابلة للتعديل أو الإضافة”، مبينا ان” الحكومة لا تستطيع رفض كل مقترحات الكتل بشأن الموازنة “.