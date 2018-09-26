كوردستان ترفض الالتزام بقرار من الداخلية الاتحادية

شفق نيوز/ بعد مرور شهر على قرار الغاء اربع مديريات بوزارة الداخلية، لم يتم تعيين اي موعد لاجراء الحوار لحل المشكلة، فيما رفضت مديرية الجنسية في الاقليم الالتزام بتنفيذ هذا القرار.

وقال المدير العام لجنسية الاقليم بالوكالة اللواء هيرش احمد في تصريح صحفي انهم مصرون على عدم تنفيذ قرار بغداد بالغاء أربع مديريات (الجنسية والجوازات والسكن وبطاقة المعلومات) وعدها مكاتب.

واضاف ان اي حوارات مع بغداد بهدف معاجة هذه المشكلة مع بغداد لم تبدأ لحد الان، لافتا الى انه متى ما بدأت الحوارات فان وزير داخلية الاقليم سيعلق بشكل رسمي على الموضوع وسيكون للاقليم كلامه بهذا الصدد.

وبحسب احمد فان مشكلة الغاء المديريات الاربع باقية، وبشكل معلق.

وبشأن فتح المديريات الاربع لمحافظة حلبجة، نفى اللواء هيرش احمد وصول اي شيء بكتاب رسمي، منوها الى انه صدر القرار فقط، ولم تتبعه اية خطوة فعلية.