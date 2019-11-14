كوردستان ترسل العشرات من مصابي الاسلحة الكيمياوية الى الخارج للعلاج

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، اليوم الخميس، ان مجلس الوزراء وافق على ارسال قرابة 50 من مصابي الاسلحة الكيمياوية المحتاجين للمعالجة الصحية الى الخارج لتلقي العلاج اللازم.

وقال البرزنجي ان وزارته حصلت على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على ارسال نحو 50 مصابا بالاسلحة الكيمياوية المحتاجين للعلاج الى الخارج لتلقي العلاج اللازم.

واضاف ان المرضى الذين من المنتظر ارسالهم الى خارج البلاد من المصابين بالاسلحة الكيمياوية في حدود محافظة حلبجة وهم بحاجة الى العلاج، مبينا ان ممثلا عن حكومة الاقليم سيرافق المرضى اثناء ارسالهم الى الخارج بشكل رسمي من اجل ان يتلقوا العلاج بافضل صورة ممكنة.