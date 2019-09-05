كوردستان تدرس خفض اقساط الجامعات الأهلية والتعليم الموازي

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان الخميس إنها بصدد اصدار خطتها بشأن القبول في الدراسات العليا، مشيرة الى انها ترغب في اعادة النظر بأجور الاقساط المالية بالنسبة للجامعات والمعاهد الأهلية والتعليم الموازي.

وقال وزير التعليم العالي آرام محمد لكوردستان 24 “ستشهد الايام المقبلة فتح ابواب القبول لخريجي مرحلة الاعدادية في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان للعام الدراسي 2019 – 2020”.

وأضاف أنه خلال الايام المقبلة ستفعل الوزارة خطة القبول، وسيتم زيادة عدد المقاعد.

وعن الدراسات العليا، قال الوزير إن وزارته ستصدر قريبا تعليمات القبول لدراسة الماجستير والدكتوراه، وسيتم ادراج قدرات التحدث باللغة الانجليزية ضمن اطار مراكز اللغات.

وبشأن التعليم الموازي، قال الوزير “بالتأكيد سنخفض اجور الدراسة فيه”.

ولاحقاً، اكد وزير التعليم أن الوزارة تسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين بالدراسة في الخارج عبر الجامعات والكليات الاهلية في الاقليم.

وقال للصحفيين إن “الوزارة تريد خفض اسعار الاقساط السنوي بالنسبة للكليات والجامعات الاهلية”، مردفا بالقول “نسعى الى تقليل نسبة الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج الى ادنى المستويات”.

وقال ايضا “يتعين توفير فرص الدراسة للطلبة كافة بما يعود بالنفع على اقليم كوردستان، أليس هذا جيداً”؟

ولفت محمد الى ان الوزارة وضعت خطة للسنوات الدراسية الاربع المقبلة بما يسهم بإنجاح العملية التعليمية في الاقليم، مؤكدا ان حكومة الاقليم تسعى الى ان يكون التعليم في الاقليم بمصاف التعليم العالمي، مع اهمية توفير الاجواء الدراسية الملائمة للطلبة.