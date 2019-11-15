حكومة كوردستان تخصص ميزانية لاستئناف بناء 12 سدا

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في حكومة اقليم كوردستان، ان الحكومة خصصت ميزانية مالية لاستئناف بناء 12 سدا في الاقليم.

واعلن المدير العام للمجمعات والسدود في وزارة الزراعة الكوردستانية اكرم احمد ان حكومة الاقليم وافقت على استئناف العمل في بناء 12 سد، ثلاثة في دهوك، وخمسة في أربيل، وأربعة سدود في محافظة السليمانية.

وقال احمد يوم الخميس إن حكومة الاقليم ابدت موافقتها على تخصيص 33 مليارا و320 مليون دينار مشيرا الى ان تلك المبالغ خصصت للسدود التي توقف العمل فيها بسبب الازمة الاقتصادية في كوردستان.

وقال احمد “سيتم الانتهاء من السدود في غضون بضعة أشهر حيث تمت الموافقة بالفعل على تصميم السدود.”

واكد احمد ان الوزارة ستبدأ العمل في 11 سد في مناطق مختلفة من الاقليم لافتا الى ان تجهيز السدود سيعود بمنافع كبيرة في المجال السياحي والزراعي والثروة السمكية.

وبدأ بناء السدود في عام 2011 ، لكن الأزمة الاقتصادية في إقليم كوردستان في السنوات التالية أعاقت الوصول إلى التمويل الكافي في أعمال التطوير والبنية التحتية.