كوردستان تحدد عدد الاصابات بسرطان الثدي: تقل كثيراً عن الدول الغربية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية شهر تشرين الأول من كل عام شهراً للتصدي لسرطان الثدي.

واظهرت بيانات لوزارة الصحة في إقليم كوردستان في العام الماضي تشخيص 18 إصابة بسرطان الثدي أسبوعياً.

واكتشف الباحثون في هذا المجال أن متوسط سن الإصابة بهذا المرض في إقليم كوردستان أقل، ويعزون ذلك إلى تغيير نمط المعيشة إلى نمط غير صحي.

وكشف بحث أجري في العام 2016 وشمل 884 امرأة في إقليم كوردستان (454 مصابة بسرطان الثدي، و430 غير مصابة) أن متوسط سن الإصابة بالمرض في إقليم كوردستان يتراوح بين 45-49 سنة، بينما هو 60 سنة في الولايات المتحدة.

وتفيد الإحصائيات بتسجيل 921 إصابة بسرطان الثدي في إقليم كوردستان خلال العام الماضي، و524 حالة في العام 2016، و813 في العام 2015.

وحسب هذه الإحصائيات فإن عدد الإصابات بسرطان الثدي في إقليم كوردستان أقل من خمس عدد الإصابات في الدول الغربية.