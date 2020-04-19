كوردستان تتلقى مساعدات طبية لمكافحة «كورونا» من منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها سلّمت شحنة من الإمدادات والمعدات الطبية العينية العاجلة المخصصة لمواجهة جائحة (كوفيد-19) الى وزارة الصحة في إقليم كوردستان.

ووفق بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، فقد بلغت قيمة الإمدادات المحمّلة في سبع شاحنات 426,732 دولار أمريكي واشتملت على 151 صندوقاً كبيراً تحتوي على إمدادات طبية ومستلزمات استهلاكية للمستشفيات، إضافة إلى 46 صندوقاً من المواد المتجددة والمكملة من مجموعة أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكالات تكفي ما يقرب من 200,000 شخص لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

واشتملت الشحنة كذلك، بحسب البيان، على ثلاث وحدات تنفس اصطناعي وأجهزة مراقبة لوحدات العناية المركزة، إضافة إلى معدات حماية شخصية ووسائط لنقل الفيروسات.

وتعليقاً على ذلك قال الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: «تحرص منظمة الصحة العالمية كل الحرص على صحة الشعب العراقي، وستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب لحماية العاملين في الرعاية الصحية في الوزارات المركزية والإقليمية، وكذلك لحماية المواطنين في جميع أرجاء العراق».

بدوره قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي: «نحن ممتنون للغاية لمنظمة الصحة العالمية لدعمها وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق. ومن شأن شحنة الإمدادات العاجلة هذه أن تساعد بالتأكيد في تجهيز العاملين في الرعاية الصحية والذين يبذلون كل جهد لاحتواء جائحة كوفيد-19 في الإقليم».

وتهدف هذه الشحنة العينية من الإمدادات إلى دعم جهود مديريات الصحة في كوردستان العراق للاستجابة لجائحة كوفيد-19. واشتملت هذه الشحنة كذلك على 30 سرير مستشفى تم إرسالها إلى السليمانية قبل عملية التسليم بسبب الحاجة الملحة لها في تلك المحافظة.

وحتى تاريخ 18 أبريل/نيسان، سجلت السلطات الصحية في إقليم كوردستان 337 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وأربع وفيات مرتبطة بالمرض، و244 حالة تعافي.