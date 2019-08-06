كوردستان تتخذ المزيد من الاجراءات لحماية السياح خلال العيد

كوردستان تتخذ المزيد من الاحتياطات لحماية السياح خلال عيد الاضحى

اربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة السياحة في اقليم كوردستان ان الهيئة طالبت سلطات الاقليم باتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية ارواح السياح خلال عطلة عيد الاضحى.

ووقعت عدة حوادث غرق في الأنهار والمنتجعات السياحية في اقليم كوردستان خلال العامين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي لكوردستان 24 “طالبنا مجلس الوزراء بمزيد من التنسيق واتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال السواح وحماية ارواحهم خلال عطلة عيد الاضحى”.

وتابع “لدينا خطط لإيصال عدد السياح الى 3 ملايين ونصف خلال هذا الموسم، ونتوقع أن يزيد العدد عن توقعاتنا”.

ويوجد في اقليم كوردستان اكثر من 200 فندق ومنتجع سياحي وبحسب ما افاد روستي فإن كافة الاستعدادات استكملت لاستقبال زوارها خلال عطلة عيد الاضحى.

وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.

وساهمت النشاطات المختلفة، والمتزايدة، مثل إقامة المؤتمرات و المعارض، والعروض السينمائية والاعتماد على النظام الإلكتروني، في تنشيط القطاع السياحي في الاقليم.