كوردستان تتحصل على 140 مليار دينار خلال ستة اشهر عبر قطاع

شفق نيوز/ اكدت هيئة السياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان الاشهر الستة الماضية شهدت توافد اعداد كبيرة من السياح الى الاقليم، مبينة ان الايرادات المتحصلة من السياحة خلال تلك المدة تجاوزت 140 مليار دينار.

وجاء في بيان نشره موقع حكومة الاقليم عن رئيس هيئة السياحة مولود جبار ان اعداد السياح هذا العام بالمقارنة مع الاعوام الماضية سجلت ارقاما قياسية.

وقال جبار ان الاشهر الستة الاولى من العام الحالي شهدت توافد مليون و310 الف سائح الى الاقليم معظمهم من وسط وجنوب العراق، لافتا الى ان ايام عيد الاضحى للعام الحالي لوحدها والبالغة 11 يوما شهدت توافد 349 الف على الاقليم.

واوضح ان الايرادات المتحصلة من السياحة في تلك المدة بلغت 140 مليار دنار عراقي.

واضاف ان الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام شهدت توافد اعداد جيدة من السياح الايرانيين، مستدركا انه بعد ان فرضت السلطات الايرانية الضرائب على مواطنيها المسافرين الى الخارج تناقصت اعداد السياح الوافدين الايرانيين الى الاقليم بشكل ملحوظ.

وبين ان سياحا من دول اخرى يقصدون الاقليم الا ان نسبتهم قليلة.

وتابع انه فيما يخص توفير فرص العمل فان السياحة توفرالاف الفرص في الاقليم ولاسيما في المناطق النائية، لافتا الى ان السياحة كان لها ايضا تاثير على الاسواق في القطاعات الاخرى ومنها القطاع الزراعي في تلك المناطق.