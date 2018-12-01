كوردستان تبعد مسؤولا حكوميا ضمن سلسلة تغييرات مرتقبة

وكالات/ابعدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، المشرف على معبر باشماخ وعينت ضابطا برتبة لواء مكانه، فيما اكد مدير الجمارك في المعبر ان التغيير ياتي في اطار تغييرات يجريها مجلس وزراء الاقليم في المناصب الحكومية.

ووفقا لقرار لرئاسة مجلس وزراء الاقليم ووزارة المالية، تم ابعاد المشرف على معبر باشماخ الدولي المقدم ازور محمود صالح وتم تعيين اللواء مريوان كمال ليحل محله.

وقال مدير معبر باشماخ الدولي شاخوان ابوبكر ان التغيير جاء في اطار التغييرات الحكومية في عدد من المناصب بامر من رئيس مجلس وزراء الاقليم، موضحا انه وفقا لقانون هيئة المنافذ الحدودية يجب ان يكون المشسرف على المعبر الحدودي الدولي ضابطا في السلك العسكري.

واضاف ابوبكر ان المشرف السابق كان قد تسلم منصب المشرف على منفذ باشماخ الدولي بالوكالة وهو ضابط يعمل في قوات الاسايش وسيعود الى منصبه السابق.