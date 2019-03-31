كوردستان تؤكد على جعل كركوك نموذجاً للتعايش وإدارتها وحمايتها من قبل أهلها

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رياض صاري كهيه، رئيس حزب تركمان إيلي.

خلال اللقاء عبر رئيس حزب تركمان إيلي عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس بارزاني حيال التركمان ومساندته لحقوقهم وحقوق المكونات الأخرى خلال المراحل المختلفة، بالتحديد في مرحلة كتابة الدستور العراقي، وكذلك في الحياة السياسية في إقليم كوردستان، وفق بيان لمكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التشاور والتفاهم بين المكونات من أجل حل المشكلات القائمة . وعلى أن الوقوف ضد التطرف، والعمل في سبيل التعايش والوئام بينهم، يصب في مصلحة جميع القوميات والأديان .

وبخصوص مصير وأوضاع كركوك، تم التأكيد على جعل مدينة كركوك نموذجاً للتعايش بين الأديان والمذاهب والقوميات، وعلى أن يتم حماية وادارة المدينة من قبل الكركوكيين أنفسهم.