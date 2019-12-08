ديسمبر 09, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

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فى :أخبار عــامة
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كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية كهرباء محافظة السليمانية، باقليم كوردستان، اليوم الاحد، انخفاض ساعات التجهيز للمواطنين.

وقال مدير عام كهرباء محافظة السليمانية سالار حسام الدين بشأن أوضاع الكهرباء في المحافظة، انه في ظل الاوضاع الحالية فان ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، ستنخفض في فصل الشتاء الحالي.

واضاف ان تجهيز الكهرباء للمواطنين يحتاج الى انتاج 6000 ميغاواط، بينما الانتاج الحالي يقدر بنحو 3000 ميغاواط فقط.

يشار الى ان ساعات تجهيز الكهرباء تنخفض بشكل دائم في كل فصل شتاء في مدن اقليم كوردستان.

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