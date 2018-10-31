“كركوك” تتصدر مباحثات بارزاني والجنابي

بارزاني والجنابي يشددان على ضرورة بقاء كركوك رمزا للتعايش

اربيل (كوردستان 24)- طغت الأوضاع في مدينة كركوك على المباحثات التي جرت بين رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني وسعد الجنابي رئيس التجمع الجمهوري العراقي.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني للجنابي في اربيل.

وتباحث الجانبان أوضاع مدينة كركوك خصوصا بعد سيطرة القوات العراقية عليها في 16 اكتوبر تشرين الاول العام الماضي ردا على استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد وحظي بأكثرية الاصوات لصالح تاسيس دولة مستقلة.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وأكد الطرفان على ضرورة تطبيع الاوضاع في كركوك، وشددا على ضرورة ابقائها نموذجا للتعايش بين كافة المكونات.

ويصر القادة الكورد على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي بحث الأوضاع السياسية في العراق وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .