خلافا لما كان جاريا.. كردستان تتفق مع بغداد على الشراكة في المؤتمرات الدولية

اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، الاتفاق مع وزارة الخارجية الاتحادية ان يكون الاقليم مشاركا في وفود الخارجية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وقالت في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، ان وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومسؤول الدائرة سفين دزيي تبحاثا بشأن الخطط المستقبلية للمؤتمرات والاجتماعات والمناسبات والنشاطات العالمية والمشاركة فيها بوفود موحدة تضم الجانبين خلافا لما كان جاريا بالمشاركة المنفردة للجانبين في السنوات السابقة.

واشار البيان الى انه من اجل زيادة تقدم مستوى علاقات اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي في اطار الدستور العراقي، موضحا انه من الان فصاعدا ستشارك دائرة العلاقات الخارجية مع وزارة الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كوفد رسمي.