كتلة الديمقراطي: على الجميع دعم حكومة عبدالمهدي لتطبيق برنامجها لا معارضتها

علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على اعلان تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم المعارضة السياسية.

وقال النائب عن الكتلة ديار برواري، لشفق نيوز، ان “المعارضة حالة صحية في اي بلد يعتمد الديمقراطية، والنظام البرلماني يسمح بذلك، خصوصا ان العراق فيه الكثير من الاختلافات في الرؤى السياسية والاختلاف في المناهج السياسية، التوجه الى المعارضة هو توجه كان يفترض ان يتبع خلال السنوات السابقة ايضا”.

وبين برواري انه “الوقت الراهن والتحديات الداخلية المتعلقة بالحكومة والتحديات الاقليمية، تفرض على جميع الكتل دعم الحكومة لتطبيق برنامجها الحكومي”.

وأضاف ان “هذه الفترة غير مناسبة لإعلان المعارضة، خصوصا ان تشكيل الحكومة تم على اساس التوافق والاجتماع بين جميع الكتل والأحزاب السياسية”.

وأعلن “تيار الحكمة الوطني” الذي يتزعمه عمار الحكيم، امس، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي.

ويمتلك التيار 19 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

وتزامن موقف الحكيم السياسي مع تزايد الاحتجاجات الشعبية في محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية؛ بسبب تراجع الخدمات وأبرزها الانقطاعات في التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق.

ويعتبر تيار الحكمة الوطني أول كتلة سياسية شيعية تعلن معارضها للحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي منذ منحها الثقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.