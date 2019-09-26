سبتمبر 27, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كتلة الديمقراطي تعترض على قرار للتربية الاتحادية مخالف للدستور العراقي

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فى :أخبار عــامة
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كتلة الديمقراطي تعترض على قرار للتربية الاتحادية مخالف للدستور العراقي

شفق نيوز/ اعترضت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، على قرار لوزارة التربية الاتحادية، بشأن درس اللغة الكوردية.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري في تغريدة لها بموقع تويتر ان “اللغة العربية والكوردية لغتان رسميتان بحسب المادة ٤ من الدستور”.

واضافت ان “قرار وزارة التربية في الحكومة الاتحادية باعفاء مدارس الثانويات للمتميزين من درس اللغة الكوردية غير دستوري وغير قانوني”.

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