كتلة الحزب الديمقراطي بالبرلمان العراقي: الكورد يستحقون منحهم أربع وزارات في الحكومة الجديدة

رووداو – أربيل/ توقعت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن تشهد جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء، أداء بعض الوزراء اليمين الدستورية، مؤكدةً أن الكورد يستحقون منحهم أربع وزارات في الحكومة الجديدة بدلاً من ثلاث وزارات.

وقالت صبري لشبكة رووداو الإعلامية: “لم يتلق النواب جدول أعمال جلسة غد حتى الآن، لكن من المتوقع أن يؤدي بعض الوزراء اليمين الدستورية دون توضح من هم هؤلاء الوزراء على وجه التحديد”.

وأضافت: “نحن في الحزب الديمقراطي لدينا ثلاثة وزراء وهم كل من وزير المالية، فؤاد حسين، ووزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، إلى جانب تقديم أوراق نوزاد هادي لتسنم حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين ومن المتوقع أن يباشر مهامه خلال جلسة الغد”.

ومضت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقول: “نتمنى أن يتم منح وزارة أخرى للكورد”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم غد الثلاثاء، جلسة تشهد أداء عدد من وزراء الوزارات الثمانية المتبقية اليمين الدستورية، بعد أن تمت تسمية 14 وزيراً في الكابينة الحكومية لعادل عبدالمهدي في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي.