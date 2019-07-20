كاتب تركي بعد “واقعة طرابزون”: الكورد اخوتنا.. دعونا لا نفقد الاحترام

اربيل (كوردستان 24)- استهجن كاتب وصحفي تركي معروف، حادث الاعتداء الذي تعرض له سياح من اقليم كوردستان في مدينة طرابزون التركية، قائلا إن العلم الكوردي “محترم” شأنه شأن أعلام الشعوب الأخرى.

وقبل أيام قليلة، انهال عدد من الاتراك بالضرب على سياح من اقليم كوردستان كانوا يودون التقاط صور تذكارية مع علم كوردستان في طرابزون.

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وبعد ذلك، احتجزت قوات الامن التركية السياح الكورد وعددهم تسعة، قبل أن تفرج عليهم بعد تحرك دبلوماسي سريع اجرته حكومة اقليم كوردستان مع السلطات التركية.

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وقال الكاتب التركي مصطفى أكيول على حسابه في تويتر إن “اقليم كوردستان الشرعي في العراق صديق لتركيا” مشيراً الى أن علم الإقليم “محترم” شأنه شأن أعلام الشعوب الاخرى.

وأضاف أن الكورد هم من الشعوب القديمة في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين وهم اخوة للشعب التركي.

وتابع “دعونا لا نفقد الاحترام، ولا نفسد الصداقة”.

ومصطفى أكيول هو مؤلِّف كتاب “إعادة النظر في القضية الكوردية”، فضلاً عن كتاب “إسلام بدون متطرِّفين” الذي ترشح عام 2012 لجائزة ليونيل غليلبير. وفي عام 2013 أصبح أكيول كاتباً مساهماً في صحيفة نيويورك تايمز ويكتب بانتظام في صحف تركية.