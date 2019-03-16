قیادي في الدیمقراطی الكوردستاني: انتخاب رئيس اقليم كوردستان قبل نهاية آذار

قیادي في الدیمقراطی الكوردستاني لـ(باسنيوز) : انتخاب رئيس اقليم كوردستان قبل نهاية آذار

افاد قیادي في الحزب الدیمقراطی الكوردستاني ، اليوم السبت، بأن هناك قراراً حاسماً من الحزب بشأن انتخاب رئيس اقليم كوردستان قبل نهاية مارس/ آذار الجاري ، والذي سيكلف بدوره المرشح لرئاسة حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

عضو المجلس القيادي في الديمقراطي الكوردستاني ، آراس حسو ميرخان ، قال لـ(باسنيوز) ان هناك قراراً حاسماً قد تم اتخاذه بهذا الشأن ، مشدداً ” انتخاب رئيس اقليم كوردستان سيكون قبل نهاية مارس/آذار الجاري ، الرئيس المنتخب سيكلف بدوره المرشح لرئاسة حكومة اقليم كوردستان الجديدة بعد يومين من انتخابه”.

ميرخان أردف بالقول ” خلال هذه الفترة ستستمر المحادثات مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف التوصل الى تفاهمات بشأن مشاركة الحزب في حكومة وبرلمان كوردستان”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني رشّح مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان، فيما رشح رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم .

وحصد الديمقراطي الكوردستاني 45 مقعداً في الانتخابات التشريعية الاخيرة في إقليم كوردستان والتي جرت في 30 سبتمبر/أيلول 2018 ، فيما حل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 21 مقعداً.

وحالت الخلافات بين الحزبين بشأن توزيع المناصب في الحكومة الجديدة دون تشكيلها رغم مرور اكثر من 5 أشهر على اجراء الانتخابات حيث يدعو الديمقراطي الى توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي فيما الوطني الكوردستاني يطالب باكثر من هذا الاستحقاق .

عضو المجلس القيادي في الديمقراطي الكوردستاني ، آراس حسو ميرخان ، أكد بالقول ” سنمضي في عملية انتخاب رئيس الاقليم وتكليف رئيس الحكومة سواء مع الوطني الكوردستاني أو من دونه وسيكون ذلك في نهاية مارس/آذار او مطلع ابريل / نيسان”.

موضحاً “وفق القانون سيكون امام رئيس الحكومة المكلف شهراً لتشكيل الكابينة الحكومية مايعني اذا تم التكليف مطلع نيسان/أبريل فسيكون هناك حكومة جديدة في اقليم كوردستان قبل نهايته”.