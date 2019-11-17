قيادي كردي: قوى سياسية تنوي تضييق الحريات من خلال تعديل الدستور

قيادي كردي لـ “الاخبارية”: قوى سياسية تنوي تضييق الحريات من خلال تعديل الدستور

بغداد – الاخبارية/ نوه قيادي في الديمقراطي الكردستاني شوان طه، اليوم الاحد، الى ان بعض القوى سياسية ركبت موجة التظاهرات وتنوي تضييق الحريات الصحفية الفردية والديمقراطية من خلال تعديل الدستور.

وقال طه لـ “الاخبارية”، ان “القوى السياسية في كردستان مع مطالب المتظاهرين الداعية للاصلاح والتغيير”، مؤكداً ان “القوى السياسية ركبت موجة التظاهرات باسم المحتجين من اجل فرض بعض الامور السياسية التي تخدم مصالحها”.

واشار القيادي الكردي، الى ان “البعض الاخر للقوى السياسية تحاول استغلال تعديلات الدستور من اجل تضييق الحريات الفردية والمساحة الديمقراطية”.

يشار الى ان الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، فتحت أبواب الحديث عن تعديل الدستور العراقي الذي جرى التصويت عليه في استفتاء شعبي عام 2005، إذ تسعى السلطات العراقية إلى امتصاص غضب الجماهير من خلال حديثها عن إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور.