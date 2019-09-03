قيادي كردي: أحزاب الإقليم لا تمانع في تشكيل مجلس استشاري في كردستان بزعامة بارزاني

قدم مقترحين بشأن رئاسة المجلس

أكد سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاجي محمود، الثلاثاء، ان جميع الأطراف والأحزاب السياسية في إقليم كردستان، لا تمانع في تشكيل مجلس للإقليم، مبينا أن معظم تلك الأحزاب مع ان يترأس زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، المجلس.

وقال حاجي محمود، في تصريحات صحفية اليوم، ان اقليم كردستان بحاجة إلى مجلس استشاري يضم جميع الأحزاب الكردستانية حيث تجري بين الحين والآخر اجتماعات لبحث القضايا والمشاكل في الإقليم، مبينا ان الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران سيكون لها تأثير على المنطقة وستنعكس بشكل سلبي على الكرد.

وأوضح القيادي الكردي، انه من أجل تشكيل هذا المجلس يجب على الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ان يجتمعا ويتفقا على تشكيل المجلس، ثم يجرون لقاءات ومحادثات مع بقية الأطراف السياسية في الإقليم.

وأشار إلى ان علاقة المجلس يجب ان تقتصر على التواصل مع الأحزاب الكردية وان لا تكون له علاقة مع الحكومات.

وفيما يتعلق برئاسة المجلس، أكد حاجي محمود، ان هناك مقترحين لذلك إما أن تكون رئاسة المجلس دورية بين الأحزاب والأطراف السياسية، أو تكون الرئاسة مشتركة حسب عدد أصوات الحزب أو أنصاره .