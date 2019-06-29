قيادي في الحشد الشعبي يموت تحت التعذيب على يد الشرطة العراقية

رووداو – أربيل/ توفي القيادي في الحشد الشعبي، جواد كاظم شبل سلطان، إثر تعرضه للتعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة “البياع” ببغداد، بحسب ما كشف عنه النائب عن كتلة “بدر”، أحد فصائل الحشد الشعبي، كريم عليوي، اليوم السبت.

وقال عليوي، في بيان صحفي، إنه يطالب وزير الداخلية العراقي بفتح “تحقيق فوري بمقتل المجاهد المجني عليه جواد كاظم شبل سلطان”.

وأضاف عليوي أن سلطان كان “معاون آمر اللواء 29 (أنصار الحجة) بالحشد الشعبي، وأنه تعرض للقتل في مكتب (مكافحة) مخدرات البياع، وخلال ليلة واحدة، توفي إثر التعذيب دون تدوين أقواله”.

وتابع النائب عن كتلة “بدر”، أن “تكرار الأحداث الأخيرة في مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ينذر بالخطر، ومن يقوم بالممارسات التعذيبية داخل مكتب المكافحة هي خلايا بعثية ومتعاونة مع داعش”.

لافتاً إلى أن “حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال عمليات التعذيب إلى حد الموت، وهذا هو جزء من عمل أزلام النظام البائد”.