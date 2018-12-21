قيادي سني عراقي: تداعيات الانسحاب الامريكي من سوريا ستمتد الى العراق ..هذا هو الحل لتلافيها !

قيادي سني عراقي لـ(باسنيوز) : تداعيات الانسحاب الامريكي من سوريا ستمتد الى العراق ..هذا هو الحل لتلافيها !

قال انها بدأت تظهر في شنكال

علّق قيادي سني عراقي ، اليوم الخميس ، على الانسحاب الامريكي المفاجىء من شمال سوريا ، بالقول ان ان ما يحدث في شرق سوريا سيكون له “تأثير قريب” على نينوى (مركزها الموصل) .

القيادي في تحالف القرار العراقي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ، قال لـ(باسنيوز) : ان “تأثيرات وتداعيات الإعلان الامريكي بالانسحاب من سوريا بدأت تمتد إلى مدينة شنكال (سنجار) الواقع شمال غرب الموصل” ، موضحاً “هناك تحشدات في سنجار لحزب العمال الكوردستاني وقوى اخرى معارضة لتوجه الحزب”.

النجيفي اردف بالقول ” لهذا اعتقد ان الأزمة سوف تبدأ من سنجار، خصوصا أن هناك تحشدات من داخل سوريا ايضاً “.

وأضاف النجيفي ، أن “الحل لتلافي وصول تأثيرات هذه الأزمة الى العراق يكمن في ان العراق يحصن نفسه داخليا من اي صراع ، والبدء بحوار عراقي _ عراقي بين القوى العراقية المختلفة في نينوى من الكورد والعرب والسنة والشيعة،بهدف تحصين العراق ومنع امتداد اي صراع اليه “.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، قد قالت في بيان مساء امس الأربعاء : «لقد بدأنا بإعادة القوات الأمريكية (من سوريا) إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة».

فيما اُعلن عن ان الخارجية الامريكية قررت سحب كافة موظفيها من شمال سوريا خلال 24 ساعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام ، فيما اشارت مصادر عسكرية أمريكية الى ان الانسحاب العسكري الامريكي سيستغرق من 60 إلى 100 يوم .

هذا وفي إشارة إلى المضي في عملياتها العسكرية في المنطقة رغم احتجاج حكومة بغداد على الضربات التي نفذها الطيران الحربي التركي في مناطق مختلفة داخل العراق واقليم كوردستان ، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده لن تسمح بأن يصبح قضاء شنكال في اقلیم كوردستان «وكرا للإرهابيين» على غرار جبال قنديل التي يتمركز فيها قیادة‌ ومقرات حزب العمال الكوردستاني المحظورفي تركيا . متعهداُ بأن تواصل القوات التركية مواجهة جميع ماسماها بالتنظيمات “الإرهابية” التي تهدد البلاد بالداخل والخارج .