قيادي سني: رئاستي اقليم وحكومة كوردستان شأن كوردي داخلي ..لكن هناك مانعرفه ايضا !

معلقاً على اختيار مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم الجديدة

مُعلقاً على اختيار مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كوردستان الجديدة ، من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال القيادي في تحالف القرار العراقي اثيل النجيفي ، اليوم الاثنين، ان “رئاستي اقليم وحكومة كوردستان هو شأن كوردي داخلي ونحن نحترم خيارات الشعب الكوردي في تحديد قياداته”، مبينا بالقول ” لكننا نعرف ايضا بأن للعائلة البارزانية وقيادتهم تأثير كبير وقوي على الجزء الأكبر من الكورد ” .

وشدد القيادي السني ، في تصريح لـ(باسنيوز) على ان ” العلاقة بين بغداد واربيل لن تستقيم الا برعاية العائلة البارزانية ومن تختارهم هذه العائلة ” .

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، ترشيحه نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة اقليم كوردستان، و مسرور بارزاني مستشار مجلس امن اقليم كوردستان لرئاسة الحكومة الجديدة للاقليم.

وكان الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بـ 45 مقعداً في انتخابات برلمان كوردستان والمكون من 111 مقعداً، ما سيُمكّن الحزب من تشكيل أغلبية في الحكومة والبرلمان، كما كان قد حل بالمرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية العراقية.