قيادية بالتغيير: هذه الية قرارنا بالمشاركة بحكومة اقليم كوردستان او التحول للمعارضة

شفق نيوز/ اعلنت القيادية في حركة التغيير الكوردية كويستان محمد، اليوم الجمعة، ان امام حركتها خياري المشاركة في الحكومة او التحول الى المعارضة، مبينة ان استفتاء سيجري على مستوى الدوائر والمراكز والغرف التابعة للحركة وبعدها سيقوم المجلس العام والوطني بحسم المسألة.

وقالت كويستان وهي عضو في المجلس العام للتغيير في تصريحات لوكالة الاناضول التركية انه حسب اقوال قسم من مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني فانه سيتم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة انه سيتم البدء بالحوارات والمفاوضات مع الاطراف السياسية الممثلة في البرلمان الكوردستاني بعد عقد الجلسة الاولى للدورة الجديدة من اجل تشكيل الحكومة الكوردستانية الجديدة.

واشارت كويستان الى ان كلا الاحتمالين وارد بان يقوم حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني بتشكيل حكومة بمشاركتهما فقط او حكومة ذات قاعدة عريضة.

واضافت انه اذا قامت الاطراف الثلاثة في التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية بعدم المشاركة بالحكومة فان ستصبح حكومة ذات حزبين ، ولهذا يجب انتظار نتائج المفاوضات والحوارات التي سيجريها الديمقراطي الكوردستاني مع الاحزاب والاطراف السياسية وبعدها سيتضح ما هو شكل الحكومة القادمة.

واوضحت ان التغيير يهمها اولا ما هو برنامج عمل الحكومة وثانيا ان تعلم ماهي حصة الاحزاب المشاركة فيها فيما اذا كانت مشاركة رمزية ام انها فعلية وحقيقية.