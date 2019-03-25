مارس 25, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

قيادة عمليات نينوى تمنع التظاهر والاعتصام واقامة صلاة الغائب في شوارع الموصل

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فى :أخبار عــامة
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قيادة عمليات نينوى تمنع التظاهر والاعتصام واقامة صلاة الغائب في شوارع الموصل

اعلنت قيادة عمليات نينوى ،اليوم الاثنين، عن اوامر برفع خيم الاعتصام ومنع التظاهر والاعتصام ومنع اقامة صلاة الغائب في الشوارع بعموم مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى).

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري ، لمراسلة (باسنيوز) ان” قيادة العمليات لديها معلومات بصدد محاولات جهات سياسية لديها اجندات خاصة تحاول جر التظاهرات والاعتصامات نحو العنف وتغيير مسارها ” ، لافتاً الى انهم ” مع التظاهر السلمي للمواطنين ” .

لافتا الى “عودة الحياة الطبيعية بعموم مدينة الموصل “.

وكانت الموصل شهدت الخميس الماضي كارثة كبيرة عندما غرقت عبارة في نهر دجلة راح ضحيتها اكثر من 100 شخص معظمهم نساء واطفال ما اثار غضبا واستياء كبيرا لدى مواطني المدينة الذين يشكون من انعدام الخدمات وسوء الادارة والفساد الحكومي .

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