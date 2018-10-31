قيادة الديمقراطي تجتمع لتسمية مرشحها الرسمي لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر ان تجتمع قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ قرارها لتسمية المرشح لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان بتشكيلتها الجديدة.

وقال عضو مجلس قيادة الحزب اراس حسو ميرخان في تصريح لموقع الديمقراطي الكوردستاني انه بعد مصادقة مجلس القضاء على النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان تقرر ان يعقد مجلس قيادة الحزب اجتماعا بداية الاسبوع المقبل.

واوضح انه خلال الاجتماع سيتم تشكيل وفد الديمقراطي الكوردستاني للتحاور مع باقي الاطراف والجهات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان سيتم خلال الاجتماع ايضا اختيار مرشح الحزب لرئاسة الحكومة.

ونوه ميرخان الى ان حوارات الديمقراطي الكوردستاني مع باقي الاطراف سترتكز على الاستحقاقات الانتخابية، وسيتم التعامل مع اي جهة وفق حجمها، مشيرا الى ان وفد الحزب المفاوض سيزور جميع الاطراف، والحكومة الجديدة سيتم تشكيلها وفق الاغلبية ولن تكون حكومة واسعة.