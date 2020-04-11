قوباد طالباني ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبحثان مساعي تشكيل الحكومة العراقية

نائب رئيس الحكومة يؤكد أهمية التعاون بين أربيل وبغداد لمواجهة المشاكل



أعرب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، عن أمله بأن يتمكن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي من تشكيل حكومته بأقصى سرعة لمواجهة المشاكل التي يشهدها العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد كوبلي مساء الجمعة، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

خلال الاتصال، رحب نائب رئيس الوزراء بتكليف الكاظمي، كما أبدى استعداد إقليم كوردستان للعمل مع بغداد للخروج من المشاكل والأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية التي تواجه العراق.

وحذر طالباني من مخاطر عدم حماية محافظات الوسط والجنوب من فيروس «كورونا» حيث تسبب هذا الوباء العالمي بالكثير من الأضرار للدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الأمر يتطلب الإسراع بتشكيل الحكومة لتوحيد الجهود بين أربيل وبغداد ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه العراق.

من جانبه شكر كوبلي نائب رئيس الوزراء، معرباً في أمله أن تتاح له الفرصة لزيارة العراق وإقليم كوردستان قريباً.