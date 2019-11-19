قوباد الطالباني: الخلافات الداخلية والإقليمية تسببت بالأوضاع التي وصل إليها العراق

رووداو – دهوك/ أكد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، اليوم الثلاثاء 19-11-2019، أن الخلافات الداخلية تسببت بالأوضاع التي وصل إليها العراق الآن، وأن الخلافات في المنطقة أيضاً كان لها أثر على أوضاع العراق، مشيراً إلى أن المتظاهرين والشعب العراقي عامةً، يطالبون بالخدمات، وبحياة مرفهة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الطالباني ضمن فعاليات ملتقى الأمن والسلام في الشرق الأوسط، بالجامعة الأمريكية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، والذي من المقرر أن يستمر ليومين.

وقال الطالباني إنه “في الـ16 سنة الماضية كانت هناك عدة ملفات في العراق، حيث عملت الحكومات التي توالت على حكم العراق أكثر على المشكلات السياسية الكبرى في البلاد، كدحر داعش وخلافات أمريكا وإيران، في وقتٍ كان عليها أن تهتم بالمشكلات الداخلية، إلى جانب تلك الملفات. الناس في العراق الآن يطالبون بالخدمات، ولا يعيرون اهتماماً لتلك المواضيع الأخرى. ما يهمهم أكثر هو الحياة المرفهة والخدمات، ويريدون الاهتمام أكثر بالأشخاص المقربين إليهم”.

وأردف الطالباني في قسم آخر من حديثه في الملتقى عينه أن “كوردستان واجهت الكثير الأزمات، عام 2014 وأن العراق قطع ميزانية إقليم كوردستان في أصعب الظروف، وقد كان هجوم داعش صدمةً للعراق، وإقليم كوردستان، وبعدها عبرت موجة من اللاجئين لإقليم كوردستان، مثلما ترون الآن، حيث أن دهوك واحدة من تلك المدن، التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين”.

وحول خطوات حكومة إقليم كوردستان، في مجال الإصلاح والخدمات، أشار الطالباني إلى أنه “في ذلك الوقت الذي كان يمر الإقليم فيه بأزمة اقتصادية، لم يكن لدينا المال لإنجاز المشاريع، ولم تكن لدينا تلك الرفاهية، إلا إننا حاولنا الإصلاح فيما بيننا من الداخل، واستطعنا إقالة أولئك الذين كانوا يتقاضون الرواتب من الحكومة، بطرق غير قانونية، وقللنا كمية النفقات، وطورنا نظام الصرف لدينا، وهكذا نرى أن خطوة الإصلاح ليست سهلة، وأحيانا تكون شيئاً صعباً ومؤلماً”.

ويرى قوباد الطالباني أنه على حكومة العراق “تقديم خدمات أكثر للناس، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص، حتى يتسنى لأولئك الذي يعانون إيجاد الحل لمشكلاتهم، كما يجب زيادة فرص العمل”.