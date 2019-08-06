قوات مشتركة لإدارة سهل نينوى بضمنها اللواء 30 من الحشد الشعبي

توصلت القيادات العسكرية وكذلك في الحشد الشعبي، الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي ببقاء اللواء 30 من الحشد في مناطق سهل نينوى بجانب قوات أمنية اخرى، في اجتماع حضره محافظ نينوى.

وقال مراسلنا في نينوى، اليوم (6 آب 2019) إن “الاجتماع حضره نائب رئيس هيئة الحشد جمال جعفر، المعروف بـ”أبو مهدي المهندس ومعاون قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، إضافة الى قائد القوات البرية الفريق الركن، جمعة عناد الجبوري ومحافظ نينوى منصور المرعيد”.

وزاد أن “المجتمعين توصلوا إلى اتفاق يقضي بنشر قوات مشتركة في مناطق سهل نينوى بضمنها اللواء 30 من الحشد الشعبي”.

وأشار مراسلنا إلى أن ” اللواء 30 سيبقى في مناطق سهل نينوى الى جانب الجيش والشرطة المحلية”، مؤكدا أن جميع القوات ستكون تحت أمرة الجيش العراقي”.

ـ إن ار تي