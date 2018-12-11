قنصل ايراني يوجه طلباً غريباً للقطاع الخاص في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجه القنصل الايراني العام في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، طلبا غريبا الى التجار ومنظمات القطاع في الاقليم، يتمثل بتسجيل دعاوى قانونية ضد امريكا.

وقال القنصل الايراني العام في السليمانية سعدالله مسعوديان خلال مشاركته في مؤتمر دولي مشترك بين جامعة بوليتكنيك السليمانية وجامعة السليمانية وجامعة كوردستان – سنندج، الذي يعقد على مدى يومين في مدينة السليمانية، ان الحصار الاقتصادي على ايران سبب لتوقف العمل والحركة التجارية في اقليم كوردستان، مبينا ان تشديد تلك العقوبات تتساوى اضراره على ايران مع دول جوارها ومحيطها ولها التاثير ذاته على الجميع.

وطالب منظمات القطاع الخاص في اقليم كوردستان تسجيل شكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد ايقاف الحركة التجارية والاقتصادية في الاقليم بسبب الحصار، مبينا ان هذا القطاع المهم تمسه شرارة التوقف عن الحراك.

كما طالب مسعوديان، على وجه الخصوص، الغرف التجارية واتحادات الاستيراد والتصدير والمقاولين والمستثمرين في كوردستان ان يستعيدوا ذلك الحق الذي تسلبه امريكا عن طريق الحصار ضد ايران، والذي يتسبب بفقدان فرص العمل وتوقف المشاريع المشتركة وتوقف الحركة التجارية والاقتصادية في الاقليم.

وكان وفد اداري واقتصادي ايراني يضم عدداً من البرلمانيين ومحافظ سنندج والتجار ومسؤولي المنافذ الحدودية قد زار خلال الايام القليلة الماضية مدينة السليمانية وعقد اجتماع مع محافظها هفال ابو بكر.

وبعد عقد ندوة مشتركة اعلن ابو بكر انه اقترح على الوفد الايراني فتح منفذ فرعي ونفطة للتبادل التجاري، ما من شأنه توفير فرص العمل لنحو 100 الف شخص.