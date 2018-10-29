قنصلها في أربيل: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع إقليم كوردستان

بحث مع نيجيرفان بارزاني أوضاع إقليم كوردستان والعراق …

استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد، راشد المنصوري، القنصل العام للإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتهاء مهام عمله في الإقليم.

وعبر المنصوري، خلال اللقاء، عن شكره لرئيس الوزراء والمؤسسات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان، على التعاون والتنسيق لإنجاح مهامه التي كانت سبباً في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع إقليم كوردستان وأن هذه العلاقات ستستمر، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

من جانبه، ثمّن رئيس وزراء إقليم كوردستان عالياً أعمال ونشاطات المنصوري في إقليم كوردستان، خاصة في مجال تعزيز العلاقات وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى النازحين واللاجئين خلال السنوات الماضية، معبراً عن تمنياته له بالنجاح في مهامه الجديدة، كما أكد أن إقليم كوردستان ينظر باهتمام إلى علاقاته مع دولة الإمارات وعبر عن استعداد حكومة الإقليم لتقديم المساعدة والتسهيلات للقنصل الإماراتي الجديد في إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التباحث حول أوضاع المنطقة، والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان.