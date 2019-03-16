قسد: لا اتفاق مع بغداد بشأن تسليم عناصر داعش وعائلاتهم

سوريا الديمقراطية: لا وجود لأي اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن تسليم عناصر داعش وعائلاتهم

نفت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، 15 آذار، 2019، وجود أي اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن تسليم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش وأفراد أسرهم إلى بغداد.

وقال المتحدّث باسم قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة كينو كبريئل في بيان رسمي “أُشيعت خلال الأيّام الماضية تصريحات من قبل مسؤولي الحكومة العراقيّة، حول عقد اتّفاق مع قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، بهدف تسليم إرهابيّي داعش من الجنسيّة العراقيّة وأفراد عائلاتهم”.

وأوضح: “إنّنا في قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة ننفي صحّة هذه التصريحات، ونؤكّد عدم وجود مثل هذا الاتّفاق بيننا وبين الحكومة العراقيّة”.

وفي شباط الماضي، أعلن العراق أن “سوريا الديمقراطية” التي تحاول استعادة آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في شرق سوريا، سلمت 280 عراقيا وأسيرا أجنبيا للجيش العراقي، وأن هناك اتفاقا لنقل المزيد من الأسرى.

كما توقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إعادة نحو ألفي عراقي، بينهم نساء وأطفال ممن فروا من جيب داعش في سوريا، إلى بلادهم خلال أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.