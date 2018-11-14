قرار هام حول الادوية في اقليم كوردستان

اجتمع وزير الصحة في حكومة اقليم اليوم الثلاثاء، مع اعضاء المجلس الاعلى لنقابة اطباء الاسنان، بهدف تنفيذ قرارات رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان.

وقال الدكتور ريكوت حمه رشيد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان لـ PUKmedia، ان الاجتماع مع الاطباء ياتي بهدف التباحث حول عددا من القرارات المهمة لمجلس وزراء اقليم كوردستان التي اصدرها المجلس في السابق، مضيفا بانهم سيستمرون في اجتماعهم مع وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بشان ذلك.

واضاف رشيد ان اجتماع اليوم ياتي بهدف تنفيذ القرارات الخاصة بالادوية في اقليم كوردستان، حيث تم التباحث حول الادوية والية تعامل الاطباء معها وعددا من المسائل الاخرى.

واشار الى ان القرارات والى حد ما جيدة جدا وتخدم مصحلة مواطني اقليم كوردستان، خاصة وان بين ايدينا قرار جديد وهو انشاء مؤسسة للادوية والذي اذا ما تم تنفيذه، سنتمكن من خلاله من السيطرة الجيدة على الادوية من ناحية نوعيته وسعره.