قبيلة عراقية تعرض على الجيش التصدي للـPKK

قبيلة عراقية تعرض على الجيش التصدي للـ PKK

شفق نيوز/ ادان الشيخ العام لقبيلة “شمر” عبدالله الياور يوم الاثنين بأشد العبارات الهجوم على الجيش العراقي الذي ادى الى مقتل واصابة عدد من الجنود.

وطالب الياور في بيان ورد لشفق نيوز، القائد العام للقوات المسلحة “برد حازم تجاه هذا التعدي الخطير على جيشنا وداخل حدودنا”، حسب تعبيره.

وطالب “بطرد حزب العمال الكوردستاني وكل من تسول له نفسه للقتل ومنع المجرمين من اتخاذ قواعد داخل العراق”.

وقال ايضا “اننا نقف في خندق واحد مع الجيش وسنبقى داعمين له وليعلم كل من يريد التعدي على العراق وجيشه اننا نقف بالملايين لحماية الوطن”.

ونوه البيان الى ان الياور اجرى اتصالا هاتفيا مع قائد الفرقة العسكرية المسؤولة على القاطع وعرض دعم قبيلة شمر وجميع ابناء نينوى للجيش العراقي واستعدادهم للحضور متى ما طلب منهم ذلك.