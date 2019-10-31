قبول الطلبة الكورد في كلية القوة الجوية العراقية

تفتتح القوة الجوية العراقية الدورة 80 لكلية القوة الجوية، وفتحت باب التقديم لقبول الطلبة العراقيين بما في ذلك طلبة اقليم كوردستان.

وقال اللواء اللوجستي للطيران آزاد شالي لـ PUKmedia، ان الدورة خاصة بالطلبة من خريجي المرحلة 12 القسم العلمي، مضيفا ان القوة الجوية العراقية اشترطت توفر ثلاثة شروط لقبول الطلبة وهي:

1-ان يكون الطالب من خريجي المرحلة 12.

2-ان يكون عمر الطالب من 18-22 والا يتجاوز ذلك.

3-ان يكون مجموع العلامات التي حصل عليها الطالب في المرحلة 12 علمي لا يقل عن 65%.

واضاف شالي، انه بامكان الطالب لمتابعة اكثر الاتصال يوم 3/11/2019 بمديرية ادارة تطوع الافراد في وزارة البيشمركة باربيل او قسم المديرية في السليمانية بحي سرجنار بجانب قاعة اوسكار للحفلات.

لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم:07703604835