قبل زيارة أردوغان.. تصريح مفاجئ للخارجية التركية عن العراق

{دولية: الفرات نيوز} كشفت وزارة الخارجية التركية، عن سبب عدم تعزيز العلاقات اكثر مع العراق، الذي يستعد لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مساعد المدير العام للعلاقات مع العراق في وزارة الخارجية التركية، علي رضا كوناي، خلال ندوة نظمتها السفارة العراقية في أنقرة أمس تحت عنوان {العلاقات التركية العراقية وآفاق التطور}، إن ملف منظمة {بي كا كا} الإرهابية يقف على الدوام حجر عثرة على صعيد تعزيز العلاقات التركية – العراقية”.

ودعا كوناي “الأصدقاء في العراق إلى العمل المشترك من أجل القضاء على المنظمة الإرهابية التي تشكل تهديدا على الأمن في البلدين”.

من جانبه قال سفير العراق لدى أنقرة حسين محمود الخطيب، إن بغداد “ملتزمة بتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والدول العربية”.

وأضاف ان “العراق وتركيا ملتزمان بفتح معبر حدودي جديد بينهما قرب قرية {أوفاكوي} {تتبع ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا}، التي تبعد حوالي 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.

وبين، أن المنطقة التي تقع بها قرية أوفاكوي، تعتبر “نقطة استراتيجية تربط شرق العراق بغربه”.

وقال الخطيب، إن “العراق وتركيا ملتزمان بفتح معبر حدودي في منطقة أوفاكوي، لذلك يبذلان أفضل ما يمكن في سبيل هذا، في الواقع، إن الهدف هو تحويل هذه المنطقة التي تربط بين شرق العراق وغربه، لتصبح نقطة استراتيجية بين تركيا والعراق.

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح، زار أنقرة على رأس وفد حكومي رفيع، في الثالث من الشهر الجاري وألتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك.

عقد الجانبان العراقي والتركي اجتماعاً ناقشا فيه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وتركيا وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وقال الرئيس صالح خلال لقائه بأردوغان ان “زيارته لتركيا كرئيس جمهورية العراق تحمل رسالة واضحة وصريحة، بأن العراق مقبل على صفحة جديدة من اعادة الاعمار وتمكين مؤسساته ليلعب دوراً مؤثراً في المنطقة”.

من جانبه قال اردوغان ان “تركيا قدمت الدعم الكامل للعراق في مكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار فيه، مشدداً على ان بلاده مستعدة لبذل جهودها لاعادة اعمار العراق من جديد في المجالات كافة”.

من جانبه كشف السفير التركي في بغداد، عن زيارة لاردوغان الى العراق خلال هذا العام.

وقال فاتح يلدز، في مؤتمر صحفي في بغداد، الخميس الماضي “من المؤمل ان يقوم الرئيس أردوغان بزيارة العراق بعد ٣١ آذار المقبل”.