قبة حديدية على الحدود العراقية السورية

السومرية نيوز/ بغداد/ ذكرت مصادر إسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأميركية تنوي نصب بطاريات عدة من القبة الحديدية لحماية قواتها المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك على الحدود العراقية – السورية.

والقبة الحديدية، هي منظومة صواريخ مضادة للصواريخ والطائرات صنعت في إسرائيل بتمويل سخي من الولايات المتحدة، حيث اشترت الاخيرة تسعاً منها في الشهر الماضي.

وبحسب موقع NZIV العبري، فإن “إحدى بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية، تعتزم واشنطن وضعها على الأراضي السورية، وتحديداً في منطقة التنف على الحدود السورية – العراقية، حيث تحتفظ بقاعدة عسكرية هناك”.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى رافق مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في زيارته إلى تركيا، أبلغ الأتراك بأن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا.

وقال إن “بولتون أبلغ الجانب التركي بأن واشنطن لن تنسحب من قاعدة التنف في سوريا في هذه المرحلة”.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن “نظام القبة الحديدية سيتم نشره من الناحية التشغيلية في منطقة التنف من أجل دراسة معالجة النظام لتحدي إطلاق النار الضخم من العناصر المعادية”.