قانون الإصلاح يدخل حيز التنفيذ في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت جريدة وقائع كوردستان الرسمية عدداً جديداً تضمن قانون الإصلاح ليدخل بذلك حيز التنفيذ في الإقليم.

وصدّق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على القانون في 4 من الشهر الجاري بعد أن أقره البرلمان في منتصف الشهر الماضي.

وبحسب القانون يوقع رئيس الإقليم على القوانين التي يقرها البرلمان ثم تقوم جريدة الوقائع بنشرها لتدخل القوانين حيز التنفيذ.

وتضمن القانون إدخال سلسلة إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى للموظفين في إقليم كوردستان.

كان رئيس إقليم كوردستان قد أعلن عن تكليف رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون للتقاعد الموحد “خلال فترة زمنية مناسبة” وتقديمه للبرلمان.