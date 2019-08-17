قائممقام الفلوجة يوجه رسالة اعتذار إلى أهالي إقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ وجه قائممقام الفلوجة عيسى الساير رسالة اعتذار إلى أهالي إقليم كوردستان إزاء الإعتداء على مواطن كوردي.

وبحسب نسخة من البيان ورد إلى شبكة رووداو الإعلامية قال الساير : إلى أهالي الإقليم إن الذي حدث هو قيام أشخاص سكارى قاموا بالاعتداء على صاحب مطعم لبيع المأكولات وهو من أهالي كردستان في ساعة متأخرة من الليل” .

وأضاف أن “الموضوع حدث قبل يومين وهذا الموضوع لا ينم عن تصرفات أهل الفلوجة الذين احتضنتهم مدن إقليم كردستان وخاصة أربيل والشخص الذي فتح المطعم كان مرحب به وحكومة الفلوجة قدمت له كل التسهيلات وسمحت له بفتح المطعم .”

كما اكد “أن ماحدث هو خارج التصرفات الاخلاقية لأهالي الفلوجة ونحن باسم أهالي المدينة وحكومتها نقدم اعتذارنا لأهلنا في الإقليم وسأكون اليوم ليلا عند صاحب المطعم وسأتولى محاسبة المعتدين الذين تم مسكهم وسيحالون إلى العدالة ونكرر اعتذارنا لأهالي أربيل ومدن الإقليم لما قدموه لأهلنا في محنة النزوح”.

واعتدى اشخاص “سكارى” في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الخميس على المواطن الكوردي “هونر” بالقرب من الحديقة العامة وسط مدينة الفلوجة قبل أن تعتقل الشرطة المعتدين وتزج بهم في مركز الاعتقال.

ولم يسبق أن شهدت مدينة الفلوجة اساءة من هذا النوع لأي مواطن كوردي.

وفضل “هونر” الانتقال من إقليم كوردستان إلى مدينة الفلوجة بغية العمل بعد استحصاله على جميع الموافقات الرسمية فيما ينال شعبية واسعة من قبل الأهالي الذين رحبوا به.