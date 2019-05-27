قائد في البيشمركة: داعش يزداد قوة في هذه المناطق

شفق نيوز/ افاد قائد قوات 80 في البيشمركة نجاة علي يوم السبت ان تنظيم داعش يزداد قوة يوما بعد اخر في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، مؤكدا ان القوات الامنية العراقية ليس بمقدورها حفظ الامن والاستقرار في تلك المناطق بشكل منفرد.

وقال علي في كملة له اثناء تخرج دورة جديدة من قوات البيشمركة في قضاء سوران اليوم، “ندعو التحالف الدولي الى ايلاء اهتمام اكبر للبيشمركة من خلال دعمها خاصة من ناحية التدريب والتسليح وتوفير التكنلوجيا المتطورة لها”.

واردف بالقول “للأسف الحوادث الاخيرة التي وقعت في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم اثبتت حقيقة بان عدم وجود البيشمركة في تلك المنطقة ترك فراغا امنيا كبيرا واصبح خطرا يهدد حياة المكونات هناك”.

وتابع علي بالقول انه “لحفظ امن واستقرار تلك المناطق من الضروري ان تعود قوات البيشمركة اليها لأنه و وفق المعلومات المتوفرة لدينا فان تنظيم داعش يزاد قوة يوما بعد اخر في تلك المناطق جراء ذلك الفراغ ومن جهة اخرى فان القوات العراقية ليست باستطاعتها توفير الامن والاستقرار في تلك المناطق بمفردها”.