قائد في البيشمركة: الأمن لا يستتب بالمتنازع عليها بآلية صلبة بل يحتاج لتنسيق ثلاثي

شفق نيوز/ قال قائد قوات 80 في بيشمركة كوردستان اللواء نجاة علي يوم الخميس ان مواجهة تنظيم داعش والتحديات الامنية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد يتطلب تنسيق ثلاثي بين البيشمركة والقوات العراقية والتحالف الدولي.

وقال اللواء علي في كلمة اليوم له خلال تخرج دفعة جديدة من قوات 80 في مركز تدريب قضاء “سوران”، ان “مواجهة تنظيم داعش يحتاج الى تنسيق وتعاون وثيق بين البيشمركة والقوات العراقية بدعم سياسي واخر عسكري من التحالف الدولي خاصة في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم”.

واضاف ان المعلومات والحقائق المتوفرة لدينا تشير الى ان تحركات داعش والتنظيمات المماثلة في تزايد في المناطق المنازع عليها”، مردفا بالقول ان “هذا يثبت ما كان لدور البيشمركة من تأثير في استتباب الامن بتلك المناطق”.

وتابع اللواء علي بالقول “يفترض على الحكومة الاتحادية ان تخطو في معالجة المشاكل السياسية والادارية في تلك المناطق”، مبينا ان “المسائل الامنية في تلك المناطق لا تحل عبر الية صلبة وبالقوة العسكرية”.

ودعا الى تنسيق ثلاثي بين البيشمركة والقوات العراقية والتحالف الدولي في تلك المناطق لدفع اية مخاطر قد تتعرض لها.