في كلار.. شخص يقتل ويصيب ثلاثة من أشقائه

شفق نيوز/ اقدم شخص في مدينة كلار، مركز ادارة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، على اطلاق الرصاص على ثلاثة من اشقائه، فقتل احدهم وجرح الاخرين، فيما افاد مصدر بان الضحايا طالبوا شقيقهم بعدم شراء الاسلحة.

وقال مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى الطوارئ الشهيد هژار في كلار آرام احمد للصحفيين ان ثلاثة اشقاء نقلوا الى المستشفى، مساء اليوم الاثنين، كان احدهم متوفيا، فيما الاخران مصابان بجروح، لافتا الى ان جروح احد المصابين بليغة.

واضاف ان القتيل نقل الى معهد الطب العدلي، فيما نقل الشخص الذي اصابته بليغة الى السليمانية لتلقي العلاج، لافتا الى ان الشرطة بدأت باجراء تحقيقاتها بالحادثة.

وذكر احد الشهود ان الحادث حصل في حي كازينو كلار، حيث قام أحد الاشخاص باطلاق وابل من الرصاص على اشقائه الذين نصحوه بعدم شراء الاسلحة.