في زيارة مفاجئة للسليمانية..التجارة تغلق 10 مطاحن

اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، اغلاق 10 مطاحن لوجود اصابة حشرية في الانتاج خلال زيارة لجان رقابية مفاجئة لمطاحن محافظة السليمانية، فيما اشارت الى اطلاقها حملة لتقييم الاداء وتشخيص مكامن الخلل في العمل.

وجاء في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة زهير الجلبي ، اليوم (3 ايلول 2019)، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة محمد هاشم العاني في تقييم الاداء وتشخيص مكامن الخلل، قامت فرق دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة باجراء زيارة مفاجئة الى مطاحن اقليم كردستان/السليمانية برئاسة مدير عام الدائرة علي زهير الجلبي وقامت باغلاق 10 مطاحن لوجود أصابه حشرية حية في خطوط الانتاج، بالاضافة الى العديد من المخالفات الفنية والنوعية”.

واضافت، ان”فروع الرقابة في قد اوقفت ايضا عدد من المطاحن في النجف وكربلاء وبغداد والانبار وصلاح الدين وكركوك، بعد التدقيق بأليات عملها وعدم المطابقة مع الشروط التعاقدية مع شركة تصنيع الحبوب”.

وأكد الجلبي بحسب البيان، ان”هناك برنامجا رقابيا واسعا ستقوم به دوائر وفروع الرقابة في بغداد والمحافظات يتضمن تقييم الاداء ومتابعة عمل المطاحن والوكلاء، فضلا عن المراكز التموينية تنفيذا لقرار الوزير بعدم تجزئة الحصة وتوزيعها كاملة”.

واشار الى ان”الحملة تستهدف المتابعة والتدقيق ووضع اليد على مكامن الخلل لاصلاح منظومة الخدمات التي تقدم للمواطنين في ضوء توجيهات السيد الوزير”.

واهابت الوزارة بالمواطنين الكرام، بـ”تقديم الشكاوى على الخط الساخن والبريد الالكتروني المعلن في حال وجود اي تلكؤ بعمل وكلاء الطحين او الغذائية او مفاصل عمل الوزارة”.