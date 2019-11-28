في اول تعليق له بعد تعيينه محافظا.. الجبوري يتعهد بتحقيق الاستقرار في نينوى

شدد محافظ نينوى الجديد، نجم الجبوري، على العمل من اجل استقرار نينوى، فيما تعهد بإطلاق مرحلة خدمة أهالي نينوى وتحقيق الاستقرار في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، 28 تشرين الثاني 2019، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان، أن “الجبوري أكد خلال اللقاء ان الوقت قد حان للشروع بالعمل من أجل استقرار نينوى، من خلال إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي تمكِّن عودة جميع النازحين إلى ديارهم وغلق ملف النزوح”.

وأضاف البيان ان “الحلبوسي، أشار إلى ان لنينوى مكانة كبيرة في قلوب العراقيين، فحينما تعرضت لهجمة إرهابية شرسة على يد داعش، توحد أبناء العراق جميعا لتحريرها، واختلطت فيها دماء كل أطياف الشعب العراقي وتحقق النصر”.

وتابع أن “هذه المدينة شهدت ظلما كبيرا على يد الإرهاب الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد كل الطوائف فيها، وكذلك بحق التراث والتاريخ والحضارة، ولا بد من إنصافها من خلال بدء مرحلة جديدة عنوانها خدمة أهالي نينوى، الذين ينتظرون الكثير، وإعادة البناء والإعمار لتعود شاخصةً بمعالمها كجامع النوري ومنارة الحدباء ومسجد النبي يونس”.

واوضح الحلبوسي أن “هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتها الحكومة المحلية والاتحادية، وأن مجلس النواب لم ولن يدخر جهدا بدعم جهود الاستقرار، من خلال توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الإعمار”، متمنيا “للجبوري النجاح في خدمة محافظة نينوى”.

من جانبه أكد الجبوري، أنه “سيبذل كل جهوده من أجل النجاح في مهامه وخدمة أهل نينوى وتحقيق الاستقرار للمحافظة”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد أصدر أمس الأربعاء، المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الفريق المتقاعد نجم الجبوري، محافظا لنينوى خلفا لمنصور المرعيد.