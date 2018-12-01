في الذكرى الـ73 على تهجير اليهود من العراق .. حزمة من المطالبات لأربيل وبغداد

شفق نيوز/ احيت منظمة يهود اقليم كوردستان يوم الجمعة مناسبة ذكرى مرور 73 عاما على تهجير ابناء تلك الديانة من العراق وذلك في مدينة اربيل العاصمة.

وتضمنت احياء تلك المناسبة التي اقيمت بمشاركة منظمات المجتمع المدني وشخصيات دينية واجتماعية وباحثين ومتخصصين واساتذة جامعيين في اربيل بعد ظهر اليوم ايقاد الشموع على اروح اولئك الذين قتلوا خلال عمليات السلب والنهب التي تعرف في الاوساط المحلية بـ”فرهود اليهود”.

وخلال احياء مراسم تلك الذكرى تلي بيان باسم منظمات المجتمع المدني في اربيل جاء فيه انه “قبل 73 سنة وفي التوقيت ذاته اي بعد ظهر اليوم وفي هذا المكان نفسه محطة القطار في اربيل تم تهجير اليهود من دون السماح لهم في اخذ ممتلكاتهم و اموالهم معهم”.

وذكرت المنظمات انه من الضروري منع تلك المخططات التي تستهدف اصحاب الديانات والقوميات الاصيلة ذات التاريخ العريق الذي يمتد لالاف الاعوام في “ميزوبوتاميا” – بلاد ما بين النهرين – مثل اليهود والكورد والكلدو اشور والسريان والتركمان والزرادشتية والكاكائية وباقي المكونات، منوهة الى انه تحت عناوين ومسميات مختلفة فان تلك الحضارة تم القضاء عليها وتعرض اصحابها الى الابادة الجماعية.

و وجهت المنظمات حزمة من المطالبات الى حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ابرزها الاتي: توقيع ميثاق للشرف بين جميع المكونات والسلطة والاطراف السياسية اقليم كوردستان، والتأكيد على ضرورة ان يتم الاشارة الى حقوق المكونات بشكل واضح وصريح في دستور الاقليم.

وطالبت المنظمات الحكومة الاتحادية الحالية باعتبارها الوريث الشرعي للحكومات المتعاقبة على حكم العراق بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمكونات المتضررة من السياسات السابقة في البلاد والتي الحقت بهم اضرارا “كبيرة”.

وشددت على محاكمة اي مساع وجهود تبذل في طمس دين او طائفة او قومية بتهمة تخريب الامن القومي.

وطالبات المنظمات الامم المتحدة، والقوات الدولية بالتعاون مع قوات البيشمركة بتوفير الحماية اللازمة للمناطق الحدودية لاقليم كوردستان التي يقطنها اتباع الاديان والطوائف.

ودعت المنظمات الى تنظيم الخطاب الديني بقانون في اقليم كوردستان واغلاق اي قنوات فضائية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف ضد اتباع الديانات الطوائف الاخرى.

وتابع البيان ان “التنظيمات الارهابية تسببت بهجرة الاقليات واصحاب الديانات والطوائف من العراق وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره وتوفير الحماية اللازمة لهم للعودة الى اماكنهم.

واختتمت المنظمات بيانها في هذه الذكرى بالمطالبة بالاعتراف بالديانة البهائية رسميا في اقليم كوردستان.

وكانت منظمة يهود كوردستان قد اعلنت الجمعة الماضية انه “بمناسبة مرور 73 سنة على ذكرى التهجير القصري ليهود العراق وكوردستان، ونهب اموالهم وممتلكاتهم ومحو تاريخهم و وجودهم من بلاد ما بين النهرين من قبل الحكومات المتعاقبة على العراق سيتم احياء تلك الذكرى المرة بالتعاون مع مكونات كوردستان كافة الذين واجهوا بعد الابادة التي تعرضنا لها الكارثة نفسها”.