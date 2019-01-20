يناير 20, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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في اربيل.. المرور يثني على شخص كتب غرامة مالية لسيارة مخالفة على الطريق

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فى :أخبار عــامة
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في اربيل.. المرور يثني على شخص كتب غرامة مالية لسيارة مخالفة على الطريق

شفق نيوز/ ‎اثنت مدير مرور اربيل، اليوم السبت، على مواطن اصدر وصل غرامة على سيارة تابعة للمرور مخالفة ومركونة على الطريق انتشرت صورته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية.

وجاء في بيان للمديرية انها في الوقت الذي فيه تثني على المواطن الذي كان رقيبا على عمل المؤسسات الحكومية، فانها في الوقت نفسه تعبر عن قلقها من التصرف الذي قام به احد كوادرها.

واضاف البيان ان مدير المرور العام في اربيل قرر اصدار عدد من العقوبات ضد هذا المنتسب منها تغريمه 30 الف دينار عن المخالفة وحجز السائق لمدة 3 ايام ونقله من السياقة وعدم السماح له بالسياقة بسيارات المرور نهائيا.

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