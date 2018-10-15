فيينا تدعو بغداد واربيل للعودة الى اتفاق 2014

فيينا تكشف انطباعها بالحكومة الجديدة وتدعو بغداد واربيل لتفعيل اتفاق 2014

اربيل (كوردستان 24)- دعت النمسا، الاثنين، كلا من بغداد واربيل لتفعيل الاتفاق النفطي الموقع بين الجانبين عام 2014.

وقالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل في مؤتمر صحفي بلوكسمبورغ “اتوقع ان تعمل هذه الحكومة (لخدمة) الشعب العراقي بكل الاتجاهات”.

واشارت كنايسل الى ان الخلاف بين اربيل وبغداد بشأن النفط يتعين أن يحل عبر العودة الى اتفاق 2014.

وينص الاتفاق على أن تقوم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، حيث تقوم بغداد بتصدير 300 الف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك عبر خط انبوب النفط في اقليم كوردستان.

ويتضمن الاتفاق تخصيص نسبة من مخصصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة بحسب النسبة السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.